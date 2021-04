Støre utfordrer regjeringen etter vaksinesjokket: Hva er plan B?

innenriks

– Hva er statsministerens plan B?

Det var Støres spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Han viste til at Solberg for bare en uke siden la fram regjeringens gjenåpningsplan. Allerede fredag denne uka trer første trinn i den nye planen i kraft.

Men så kom nyheten om at leveransene av Janssen-vaksinen utsettes på grunn av frykt for at denne vaksinen kan ha samme problemer som AstraZeneca-vaksinen med sjeldne blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater.

Det kan føre til en kraftig forsinkelse i vaksineringen, påpekte Støre.

– Da står vi igjen med strenge smitteverntiltak.

Dynamisk plan

Solberg svarte ved å påpeke at de store leveransene av Janssen-vaksinen ikke har vært ventet før i juni. Da skal gjenåpningen av Norge etter planen allerede være godt i gang.

Samtidig er det håp om at varmere vær kan bidra til å dempe smittetrykket.

– Men vi er nødt til å holde tydelig og klart fokus på smittevernet, sa hun.

Overfor NTB understreker Solberg at gjenåpningsplanen er fleksibel, og at det er tatt høyde for usikkerhet om vaksineringen.

– Plan B er at vi skal få mer av de andre vaksinene. Det vil ta litt lengre tid, men vi vil klare å vaksinere folk. Vi får mer, og vi har bestilt veldig mye vaksine, sier hun.

Ifølge statsministeren kan det også bli aktuelt å utsette dose to av vaksinen, slik at flere får første stikk raskt.

Savner klare svar

Støre mener for sin del at han ikke har fått tydelige svar fra regjeringen.

– Nei, jeg gjorde ikke det. Det er Stortingets rolle å stille spørsmål og få klarhet i det mange lurer på. Slitasjen i denne delen av landet er svært høy, sier Ap-lederen til NTB.

Han sier han er urolig for konsekvensene av den langvarige nedstengningen i Oslo-området.

Onsdag kom det fram at smitteverntiltakene i Oslo i all hovedsak videreføres i to uker til.

De nasjonale tiltakene vil derimot lettes noe fra fredag av. Dette er første trinn i regjeringens gjenåpningsplan, og Solberg har signalisert at trinn to kan komme i siste halvdel av mai.

