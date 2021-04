Én ny smittet registrert i Trondheim

innenriks

Vedkommende er smittet av en kjent nærkontakt i en annen kommune og har et mildt sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

Ett nytt smittetilfelle er tre under ukesnittet og to under snittet de siste 14 dagene.

1.205 personer testet seg i Trondheim onsdag.

Det pågår flere utbrudd i kommuner i Trøndelag, blant annet i Midtre Gauldal og Steinkjer.

– Det kommer nok utbrudd i Trondheim før eller senere også. Vi ser at det popper opp utbrudd i kommuner rundt Trondheim, og at det sprer seg fort på grunn av de muterte virusvariantene. Derfor er det uforutsigbart hvor det neste utbruddet kommer, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til Adresseavisen.

Fredag skal Trondheim kommune informere om koronasituasjonen, gjenåpningsplanen og status og framtidsutsikter for vaksineprogrammet.

