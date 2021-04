DNB vil kjøpe Sbanken

innenriks

Tilbudsprisen på 103,85 kroner per aksje ligger 29,8 prosent over sluttkursen på Oslo Børs onsdag på 80 kroner per aksje, opplyser Sbanken i en pressemelding.

– Styret mener budet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av Sbanken og innebærer en attraktiv verdsettelse for aksjonærene, sier styreleder Niklas Midby i Sbanken.

– Vi har tro på at Sbanken og DNB sammen er enda bedre posisjonert for å konkurrere med de store, internasjonale teknologiselskapene, sier han videre.

Sbanken ble etablert i år 2000 som den første rene digitalbanken i Norge og ble notert på Oslo Børs i 2015. Selskapet ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, men var inntil da et datterselskap av svenske Skandiabanken.

– Mer sammen

– Nå har vi en mulighet til å samle to av Norges råeste kompetanseklynger på digitale kundeopplevelser til et stort innovativt miljø på tvers av kontorene våre i Bergen og Oslo, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

– Vi kan vi få til mye mer sammen enn hver for oss, og vi kan skape Norges beste kundeopplevelser – uansett bransje, sier Braathen.

Selskapet anslår at oppkjøpet vil føre til at DNBs markedsandel innen boliglån vil stige fra 24 til 27 prosent med oppkjøpet.

Tredje kvartal

DNBs tilbud innleder en akseptperiode fram til mai der aksjonærene vil avklare om de vil selge aksjene sine til DNB. Eiere med til sammen 90 prosent av aksjene må gi sin tilslutning.

Kjøpet forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og Finansdepartementet, og det er ventet å være avklart i tredje kvartal 2021. Inntil da er det ingen endringer for de to selskapenes virksomhet, kunder eller ansatte.

– Vi har stor respekt for den formelle prosessen vi skal inn i, men tror og håper det går bra. Først skal uansett akseptperioden gjennomføres, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide til DN.