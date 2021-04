Flåttsmitten florerer – legene får lynkurs om flåttutslett

innenriks

Vi er på vei inn i flåttsesongen, og det er ventet et nytt kjempeår for turgåing i norsk natur. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, regner med rundt 7.000 tilfeller av borrelioseutslett i Norge hvert år. Disse er ikke meldingspliktige, men like fullt viktige å behandling korrekt.

– Flåttsenteret arrangerer nå et ti-minutters krasjkurs om utslett etter flåttbitt, med mulighet for å stille spørsmål etterpå. Hovedbudskapet vårt på dette kurset er hvor ulikt borreliautslettet kan se ut. For flåttutslett kan se veldig forskjellig ut, sier allmennlege og rådgiver Harald Reiso ved Flåttsenteret til NTB.

Bør behandles

Ved første kurs for en uke siden deltok 26 allmennpraktikere, torsdag morgen var det en håndfull deltakere på morgenkurset, og tirsdag er det ny runde på nett klokka 8.20.

– Vi prøver å finne formen, men tenkte at for leger og helsepersonell er det greit å få denne gjennomgangen før arbeidsdagen starter. Men kurset er åpent for andre interesserte også, sier Reiso.

Det karakteristiske, sirkelformede røde utslettet (erytema migrants) som kan oppstå etter et flåttbitt, skal alltid behandles med antibiotika. Man skiller mellom tidlig lokal sykdom, som gjerne gir seg til kjenne ved utslett, og alvorligere sykdom, som betyr at borrelia-bakterien har spredd seg til andre organer og vev i kroppen.

Toppår i 2020

Det er de siste tilfellene som registreres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Tallene har steget jevnt og trutt de siste årene. I 2020 ble det et nytt toppår, med 521 registrerte tilfeller totalt, opp fra 488 i 2019.

Mye avhenger av hvor eksponert befolkningen er for flåtten. Det igjen avhenger av vær og hvor mange som er ute i naturen. Tallene avhenger også av hvor mange som melder inn mistenkte sykdomstilfeller.

