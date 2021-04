Høie: – Ikke aktuelt at man kan ta AstraZeneca-vaksinen frivillig

innenriks

Hvis Norge skulle ha tatt i bruk AstraZeneca-vaksinen før det nye ekspertutvalget kommer med sine konklusjoner i mai, ville det ha svekket tilliten til det norske helsevesenet betydelig, sa helseministeren på torsdagens pressekonferanse om vaksinestrategien.

Mens Norge fortsatt har satt vaksinen på pause, besluttet danske myndigheter onsdag at bruken av AstraZeneca-vaksinen ikke blir gjenopptatt. Danske medier meldte torsdag ettermiddag at regjeringen har bedt helsemyndighetene i landet om å utrede muligheten for at de som ønsker å ta AstraZeneca-vaksinen, kan få muligheten til det.

– En beslutning om AstraZeneca-vaksinen nå kunne også ha ført til konsekvenser for Janssen-vaksinen, sa Høie. Han sier at slik som situasjonen er nå, vil det ikke være mulig å frivillig ta AstraZeneca-vaksinen, selv om den formelt fortsatt er godkjent.

Han understreker at FHI heller ikke har anbefalt en slik frivillig løsning.

(©NTB)