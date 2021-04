Tre av fire tror pandemien vare minst et halvt år til

innenriks

Nesten halvparten av spurte, 47 prosent, svarer at pandemien vil vare inntil ett år til. 17 prosent svarer de tror pandemien vil vare i opptil to år til, mens 10 prosent av de spurte tror det vil ta enda lenger tid, viser svarene Norsk koronamonitor har fått i undersøkelsen for april.

Det er Opinion som lager oversikten.

– Selv om litt flere enn før tror at pandemien tar slutt innen et halvt år, tror fortsatt tre av fire nordmenn at pandemien blir mer langvarig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

