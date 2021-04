Røde Kors ber om ekstra innsats for eldre etter pandemien

innenriks

– Mange eldre har vært isolert under koronapandemien. Ensomhet var et betydelig problem for denne gruppen allerede før pandemien brøt ut, og vi ser nå en tydelig forverring, sier Ivar Stokkereit, leder for humanitære verdier og folkerett i Røde Kors.

Røde Kors har kartlagt hvordan pandemien påvirker hverdagen og livskvaliteten i aldersgruppen 80 år og oppover.

– For de aller fleste har det siste året vært veldig stillestående. Mange lever et mer stillesittende liv og savner å være i fysisk aktivitet. Nå trenger vi et aktivitetsløft for denne gruppen, sier Stokkereit.

Spesielt for de eldre som bor på institusjon har det siste året vært krevende. Enkelte pårørende forteller at de kun har fått holde sin nærmeste i hånden én gang i løpet av det siste halve året.

(©NTB)