Regjeringen setter av over 800 millioner kroner til korona-massetesting

– Massetesting kan bidra til at vi raskere kan gjenåpne samfunnet ved at skjult smitte oppdages tidligere. Regjeringen vil snart legge fram sin plan for massetesting. For å forberede dette, har vi i dag endret regelverket slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Helsedirektoratet jobber for tiden med en veileder for hvordan massetestingen kan foregå. I første omgang vil det være aktuelt å bruke testsystemet i områder med moderat til høy forekomst av smitte, og hovedsakelig på skoler og universiteter.

– Barn og unge vil prioriteres. Dersom det er ledig kapasitet og utstyr, kan også andre grupper prioriteres, skriver regjeringen i resolusjonen om ekstrabevilgningen til massetesting.

Det er allerede gjort forsøk med massetesting ved skoler og universiteter i flere norske byer.

Med massetesting menes systematisk og frivillig testing av en gruppe mennesker, uten at det er foretatt individuelle vurderinger med tanke på mistanke om smitte og sykdom, opplyser departementet.

