Historisk abortvedtak i Ap: Vil fjerne nemndene

innenriks

Lørdag vedtok Aps landsmøte at partiet vil fjerne nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og uke 18 og sikre kvinnens selvbestemmelse. Nemndene skal erstattes med medisinsk veiledning og rådgivning.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil imidlertid ikke si rett ut at Arbeiderpartiet har vedtatt selvbestemt abort til uke 18.

– Jeg vil bare henvise til vedtaket, du får lese det, svarte han da journalister presset ham på saken på en pressekonferanse lørdag.

– Går et skille

Samtidig går det et skille mellom før og etter 12. svangerskapsuke, understreker Støre. Etter 12. uke kan kvinner få tilbud om rådgivning.

– Dette skal nå utredes. Men det er kvinnen selv som skal bestemme, understreker Ap-lederen.

Tilbudet skal ikke være obligatorisk.

– Det er ingen som kan tvinge noen til dette. Hvis det blir obligatorisk, er vi tett på det gamle nemndsystemet. Og det ønsker vi ikke, sier han.

Kompromiss

Abortsaken var et at stridstemaene på årets Ap-landsmøte. I utgangspunktet gikk et flertall i programkomiteen inn for at en nedlegging av abortnemndene i første omgang bare skulle utredes, mens et mindretall gikk inn for avvikling.

Først fredag kveld kom et samlende forslag, som altså ble vedtatt, på bordet.

Vedtaket er et stort gjennomslag for AUF.

– Vi er veldig stolt av å ha fått vedtatt å avvikle abortnemndene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemnd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NTB.

Sp bekymret

Arbeiderpartiet går også inn for å reversere innskrenkningene i abortloven som Solberg-regjeringen har innført de siste årene.

Abortvedtaket skaper uro i Senterpartiet.

– Det å skrote nemndordningen er en veldig radikal endring av dagens abortlov, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun gjør det klart at Sp vil forsvare dagens abortlov i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap dersom de rødgrønne vinner valget til høsten.

– Vi kommer selvsagt til å kjempe for vår politikk. Særlig i slike verdisaker som denne.

Støre kunne ikke lørdag svare på hvordan han skal få gjennomslag for landsmøtevedtaket i eventuelle forhandlinger med Sp.

– Det får vi ta om vi kommer dit. Nå må partiene klargjøre sine posisjoner, sa Støre til NTB.

KrF: Urovekkende

I KrF blir nyheten om Aps abortvedtak mottatt med uro.

– Dette er både trist og urovekkende, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Aps nye politikk betyr at rettsvernet som et ufødt liv har i dag etter uke 12, i praksis blir borte fram til uke 18, framholder han.

Blant regjeringspartiene har programkomiteen i Venstre gått inn for å utvide abortgrensen til 18 uker, mens Høyre og Frp støtter dagens abortlov. Venstre skal ha sitt landsmøte neste helg.

Også MDG og Rødt har gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til henholdsvis uke 18 og uke 22. SV programfestet allerede i 2005 å utvide abortgrensen fra 12 til 16 uker.