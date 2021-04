Skiløper berget seg ut av skred i Harstad

innenriks

Mannen meldte fra til politiet at han ble tatt av snøskredet på Storgalten i opp til 200 meter, før han klarte å berge seg ut.

Alt som ble tatt av snømassene var et par grønne ski.

Troms politidistrikt melder at skiløperen er på tur, gående ned fra fjellet.

Han anser seg som uskadd med milde smerter, opplyser politiet.

– Han hadde flaks. Skiene og isøksen ble tatt av skredet, men han kom seg jo ut, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til VG.

Han roser mannen for å ha meldt ifra.

– Det var veldig bra at han gjorde det. Dersom vi finner et par ski i nærheten av et skred, vil vi jo tenke at her er det folk, sier operasjonslederen.

Thomassen legger til at politiet tilbød mannen skyss ned fra fjellet, men at han ville gå ned selv.

