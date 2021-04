Barn skal også koronatestes på grensen

innenriks

Dette innføres fordi de nye virusvariantene er mer smittsomme, også når den smittede er barn, heter det i en pressemelding som departementet har lagt ut.

– Det er viktig at testingen ikke skal være ubehagelig for barna, og teststasjonene skal få veiledning om at testmetoden som benyttes skal være så skånsom som mulig, sier helseminister Bent Høie (H).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sier at prøvetaking av barn nå kan gjøres mer skånsomt ved prøvetaking fra fremre nese.

Dersom testing ikke er mulig, fordi barnet for eksempel protesterer, skal testing ikke gjennomføres, opplyses det.

(©NTB)