Solberg: Må se nærmere på regelverket etter Bergen Engines-saken

Forsøket på oppkjøp av Bergen Engines fra russiskeide THM International representerte en klar sikkerhetsrisiko, sa Solberg under en høring i Stortinget mandag kveld.

– Et oppkjøp ville gitt TMH tilgang til motorer og teknologi som ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter. Det ville vært i strid med norske og alliertes sikkerhetsmessige interesser, sa Solberg.

Hun sa videre at saken har gitt regjeringen læringspunkter, og hun uttalte at regjeringen må se nærmere på loven for mulige endringer.

– Sikkerhetsloven er en ny og moderne lov. Likevel må vi løpende vurdere om loven bør forbedres, sa Solberg.

