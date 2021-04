«Sinnataggen» er tilbake i Vigelandsparken

innenriks

– Kunsten i Vigelandsparken tilhører Oslos innbyggere og tilreisende. Vi har fått mange henvendelser fra publikum om at de savner skulpturen og håper at det går bra. Vi er veldig glade for at «Sinnataggen» er i god behold og tilbake på sin vante plass, sier museumsleder Jarle Strømodden i Vigelandmuseet.

Det var natt til tirsdag 6. april at noen forsøkte å sage over venstre ankel på skulpturen. «Sinnataggen» ble like etter derfor fjernet fra broen for undersøkelser og konservering.

– De besøkende er glad i Vigelandsparken og tar godt vare på den, og det setter vi stor pris på. Vi ser svært alvorlig på en slik skade, men heldigvis gikk det bra med «Sinnataggen» denne gangen, sier skulpturkonservator Siri Refsum.

Politiet ønsker tips i saken. De ber folk ta kontakt på telefon 02800 eller bruke tipsportalen.

