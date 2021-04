28 sikkerhetstilrådinger i ny rapport etter Helge Ingstad-ulykken

innenriks

Blant tilrådningene er at Forsvarsdepartementet må sikre at sektoren får klare juridiske rammevilkår slik at skipssikkerheten ivaretas og at Sjøforsvaret må gjennomgå og risikovurdere bemanningskonseptet for fregattene.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke tidlig om morgenen 8. november i 2018. Fregatten pådro seg omfattende skader og gikk etter hvert ned.

Rettssaken om hvem som hadde ansvar for kollisjonen, starter i februar 2022. Staten og rederiet bak TS Sola er partene.

Ifølge konsulentselskapet PwC kostet det 765 millioner kroner å heve fregatten. Åtte personer ble lettere skadd i ulykken.

Den første havarirapporten tok for seg hva som skjedde fram til skipskollisjonen og inneholdt 20 avvikspunker. Den ble lagt fram i november 2019.