Drapsofferet i Tønsberg ringte selv politiet: – Fremstår ikke som et tilfeldig offer

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen i Kilen klokken 22.14 tirsdag kveld.

– Personen tok selv kontakt med nødtelefonen og sa at han muligens var skutt, sier politistasjonssjef Øystein Holt til TV 2.

Mannen i begynnelsen av 30-årene var ved bevissthet da ambulansepersonell tok hånd om ham. Han ble fraktet til sykehuset i Vestfold, men døde på sykehuset, opplyste Sørøst politidistrikt klokka 1.33 natt til onsdag.

Kriminelt miljø

Mannen i 30-årene er kjent av politiet fra før, men ikke for noen alvorlige saker.

– Avdøde var knyttet til et kjent kriminelt miljø i Tønsberg, og slik vi ser det, fremsto han ikke som et tilfeldig offer.

Politistasjonssjef Holt understreker samtidig at det framstår som at åstedet var tilfeldig.

– Det er viktig for oss å presisere at det ikke er noe som tilsier at området dette skjedde i, skal være utrygt for dem som bor og oppholder seg der, sier han.

Etterlyser vitner

– Vi etterforsker bredt og har mye arbeid som gjenstår, sier politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg i en pressemelding.

– Politiet ønsker i den sammenheng å komme i kontakt med alle som har vært på Kilenområdet langs Slagenveien mellom klokken 21 og klokken 23. Vi ber personer som har tips til politiet eller har vært i området på det aktuelle tidspunktet, om å ringe politiets tipstelefon 476 96 500.

– Det skjedde på et tidspunkt da det fremdeles var åpne butikker. Vi jobber også med å hente inn video, og vi ser på alternativer for trafikken ut fra stedet, sa politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i 9-tiden torsdag.

Kripos ble bedt om å yte bistand i saken, men Johannessen opplyste til NTB i 9-tiden at de var ferdig på stedet, som nå er frigitt av politiet.

Bilbrann

En bil tok fyr på Sem i Tønsberg ved 0.40-tiden natt til onsdag. Pedersen sa til Tønsbergs Blad i morgentimene at de ser på en mulig sammenheng mellom hendelsene.

Ved 3-tiden ble en mann pågrepet ved Herstad skole i Tønsberg, skriver avisa.

– Politiet etterforsker dette som separat sak og har per nå ingen holdepunkter for at disse sakene er knyttet sammen, skriver politiet i pressemeldingen.

(©NTB)