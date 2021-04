Gjerningsmann på frifot etter drap i Tønsberg

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen i Heimdalsområdet klokka 22.14 tirsdag kveld.

Mannen i begynnelsen av 30-årene var ved bevissthet da ambulansepersonell tok hånd om ham. Han ble fraktet til sykehuset i Vestfold, men døde på sykehuset, opplyste Sørøst politidistrikt klokka 1.33 natt til onsdag.

Politiet har nå startet full drapsetterforskning.

– Vi etterforsker det som et drap og er i gang med en så bred etterforskning som mulig. Avdøde vil bli obdusert, sa jourhavende jurist Magnar Pedersen til NTB i 3.30-tiden natt til onsdag. Kripos er bedt om å yte bistand i saken.

Mannen i 30-årene er kjent av politiet fra før, men ikke for noen alvorlige saker.

Store ressurser

Politiet søker etter én eller flere gjerningspersoner.

– Vi jobber med flere hypoteser rundt hendelsesforløpet, men har ikke noe konkret å gå etter foreløpig. Vi jobber med å sikre åstedet og avhøre vitner, sier Pedersen.

– Vi er fortsatt interessert i å få kontakt med vitner som kan ha hørt eller sett noe de stusset over i Tønsberg i natt, ikke nødvendigvis i det området hvor skuddene falt, men også andre steder, sier han.

Det er flere vitner som har meldt seg, og det er foretatt flere vitneavhør. Det er også satt opp kontroll ved utfartsveiene fra Tønsberg.

– Vi har avhørt noen vitner i natt og jobber videre med den informasjonen, sa Pedersen til NTB like etter klokken 7 onsdag morgen.

Etterlyser vitner

Politiet ber alle som kan ha hørt skudd eller sett biler i området ved Kilen industriområde på Heimdal i Tønsberg, om å melde seg.

Politiet er også interessert i observasjoner i tiden før 22.15 i samme område, eventuelt også observasjoner av biler som har kjørt i stor fart fra stedet rundt klokka 22.15, heter det i en pressemelding fra Sørøst politidistrikt.

Bilbrann

En bil tok fyr på Sem i Tønsberg ved 0.40-tiden natt til onsdag. Pedersen sier til Tønsbergs Blad at de ser på en mulig sammenheng mellom hendelsene.

– Vi ser på dette som to vidt forskjellige saker, men når det skjer uvanlige ting nært i tid og sted, må vi ha et åpent sinn og ha i bakhodet at dette kan ha en relevans som vi ser på per nå. Det er ikke vanlig at en bil bare begynner å brenne, sier han.

