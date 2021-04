innenriks

50 personer testet seg i Bodø onsdag, opplyser kommunen.

De siste to ukene har ni personer fått påvist koronasmitte, en av disse hadde ukjent smittevei.

Det er nå to personer i isolasjon og seks i karantene i Bodø kommune.

På en pressekonferanse tirsdag sa smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen at mer enn 300 personer i Bodø har vært smittet av den sørafrikanske varianten av koronaviruset, men at det da var elleve dager siden sist det ble påvist et smittetilfelle av denne varianten.

