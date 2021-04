Fiskebåt fikk brann i motoren utenfor Hammerfest

innenriks

Fiskebåten sendte ut mayday klokken 22.50 og både redningsskøyta RS Odin, fartøy fra Sjøforsvaret og redningshelikopter er på vei til stedet.

– Havaristen har senere meldt om at brannen er slokket, men båten har ikke framdrift, men strøm om bord, opplyser vakthavende redningsleder Olav Bjørgaas ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Fiskebåten er på 90 fot og har et mannskap på fem om bord. To andre fartøyer som var i området er framme ved båten, og det er ventet at Sjøforsvaret og redningsskøyta vil ankomme litt før eller like over midnatt.

Været i området er relativt greit med vind fra nordøst på rundt 15 meter i sekundet og halvannen meters høye bølger.

