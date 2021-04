innenriks

Drapssaken på Kilen i Tønsberg ses nå også i sammenheng med bilbrannen på Sem samme kveld, opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet mener at det er skjellig grunn til mistanke for medvirkning til drap for en av de tre som var pågrepet for bilbrannen på Sem, opplyser politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg.