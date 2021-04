Raja: 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene

innenriks

Raja redegjorde for 17. maifeiringen da regjeringen holdt pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

– Dagens nasjonale råd og regler, som vil gjelde, sier: Du kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan det være flere, men dere må kunne holde avstand, sa kulturministeren.

Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og 20 personer utendørs.

Kulturministeren fortalte også at 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften.

– Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også for 17. mai-tog, taler. leker, kransenedleggelser og lignende.

Han sa at dersom det er en risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til at flere mennesker møtes, bør de avlyses.

– Der det ikke er lov til å holde arrangementer, vil korps likevel kunne spille for innbyggerne og på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups, slik at det ikke samler seg mange mennesker.

(©NTB)