Raja advarer mot at religiøse høytider skaper smitteutbrudd

– Tett opp mot 17. mai faller også den muslimske id, og så er det ortodoks påske, som også kan samle mange mennesker for markeringer, sier Raja i forbindelse med rådene om 17. mai-feiringen.

Han sier at som i fjor blir også disse religiøse høytidsmarkeringene annerledes, og Raja ber folk belage seg på å finne alternative måter å markere høytidene på.

– Det er svært viktig å følge lokale anbefalinger, slik at ikke verken de religiøse høytidene eller 17. mai blir en kilde til nye store utbrudd nå som vi faktisk ser positive trender, sier Raja.

– Husk at det å ikke samles er også å vise omsorg for dem man er glad i, for omgivelsene og ikke minst for samfunnet, sier han.

