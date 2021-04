17 nye registrerte smittede i Drammen

innenriks

For noen av tilfellene med ukjent smittevei er ikke smittesporingen avsluttet ennå, opplyser kommunen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 206 nye smittetilfeller i Drammen kommune.

– 206 nye smittetilfeller de siste to ukene viser at vi fortsatt har mye smitte i samfunnet og fortsatt en stor jobb foran oss for å stanse smittespredningen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Drammen kommune har siden midten av mars vært omfattet av de strengeste koronarestriksjonene i covid-19-forskriften. Disse tiltakene varer fram til og med søndag, men torsdag varslet regjeringen at de letter på koronatiltakene som følge av smitteutviklingen.

For Drammens del betyr det at kommunen fra mandag ikke lenger omfattes av de strengeste restriksjonene, men flyttes ned på det nest strengeste tiltaksnivået.

