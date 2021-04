AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om Pfizer- eller Moderna-vaksine som dose to

innenriks

Regjeringen følger dermed anbefalingen fra Folkehelseinstituttet.

– Det er behov for en avklaring om dose to før Vorland-utvalget skal levere sin rapport. Derfor vil de som har fått én dose av AstraZeneca-vaksinen, få tilbud om at andre dose blir Pfizer-Biontech eller Moderna, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

Vorland-utvalget skal innen 10. mai vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen- vaksinene.