Dette er SVs krav til en regjeringsavtale

Lørdag vedtok landsmøtet en såkalt maktuttalelse. Der bekrefter partiet at SV er klar til å delta i en ny regjering.

Før votering ble det nådd enighet om å legge flere nye krav inn i teksten.

«Forskjellene i makt og rikdom må ned, klimagassutslippene må kuttes. For å få det til må de på toppen bidra langt mer til fellesskapet, kommuneøkonomien må styrkes, velferden utvides. De som har minst, må få mer. Da må det gjøres kraftfulle kutt i klimautslippene, og Norge må gå fra luftige mål til konkrete planer for å nå klimamålene», lyder den justerte uttalelsen.

SV fastslår også at partiet bare vil delta i en ny regjering som går inn for «en kraftfull politikk for forandring i Norge».

Vil samarbeide med «alle»

SVs partileder Audun Lysbakken forklarer at formålet med maktuttalelsen er å klargjøre partiets holdning til samarbeid etter valget.

– Vi sier ja til en rødgrønn regjering og nei til en sentrumsregjering med kun Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Lysbakken til NTB.

I maktuttalelsen går landsmøtet inn for samarbeid med alle de andre opposisjonspartiene som står til venstre for dagens regjering: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og Rødt.

– Og så sier vi at vi er klar til å gå i regjering selv. Men det er politikken som avgjør, sier Lysbakken.

Han gjør det klart at SV må ha betydelig gjennomslag for å gå inn i en regjering.

– Blir det for slapt, så går vi i opposisjon.

Uravstemning

En eventuell regjeringsavtale skal ifølge maktuttalelsen legges fram for uravstemning blant SVs over 15.000 medlemmer.

Det vanlige i norsk politikk vært at landsstyret bestemmer om et parti skal gå inn i regjering eller ikke.

– Men jeg syns det er fantastisk å dele denne makten med medlemmene, sier Lysbakken.

Han sammenligner det med uravstemningene i fagforeninger etter lønnsoppgjør og oppfordrer andre partier til å følge etter.

Lysbakken er ikke bekymret for at den nye formuleringen i maktuttalelsen kan bli en snubletråd i eventuelle forhandlingene om regjeringssamarbeid etter valget.

– Jeg syns formuleringen gjorde vedtaket mye bedre fordi den tydeliggjør våre politiske prioriteringer, sier han.

Avvises av Sp

Mens Lysbakken åpner for samarbeid med alle partier på venstresiden, har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sagt nei til regjeringssamarbeid med MDG og Rødt etter valget. Hans preferanse er et regjeringssamarbeid med SV og Senterpartiet.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har derimot sagt at han ønsker en Sp-Ap-basert regjering.

Men Vedum må ha mandatene i Stortinget, påpeker Lysbakken. Jo større SV blir i valget, desto vanskeligere tror han blir det for Senterpartiet å komme utenom dem.

– Jo større vi blir, desto mer kraft går vi inn i slike forhandlinger med, og desto mer sannsynlig er det at vi får det til, sier Lysbakken.

