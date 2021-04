Raja ber innvandrere si ja til vaksine og nei til utenlandsreise

innenriks

– Vi fikk den sjokkerende og sorgtunge beskjeden om morgenen, og hun ble begravet samme dag. Jeg fulgte gravferdsseremoni digitalt, sier Raja til VG.

Hans 78 år gamle mor døde i Pakistan, hvor man blir begravet snarest mulig etter at vedkommende har dødd.

– Nå må jeg vente til koronaen tar slutt før jeg kan få besøkt min mors grav for å legge ned blomster og for å ta ordentlig farvel, sier han, og benytter samtidig anledningen til å be alle innvandrere om å unngå å reise tilbake til slekt og venner i utlandet:

– Vær så vennlig ikke å gjøre det fram til du er vaksinert og fram til det er anbefalt, sier han.

Han sier at han er kjent med at mange innvandrere takker nei når de blir tilbudt vaksine. Det er mange årsaker til at de sier nei, og ingen av dem holder, påpeker Raja.

– Jeg vil oppfordre alle nordmenn med og uten innvandrerbakgrunn om å la seg vaksinere. De bør gjøre det for seg selv, men de bør også gjøre det for Oslo og hele Norge. Slik at vi igjen kan leve normale liv og gi en klem når vi møter vennene våre, sier han.

