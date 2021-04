innenriks

Én har ukjent smittevei og én har usikker smittevei, opplyser kommunen. I tillegg er 15 av de smittede nærkontakter, og 11 er importsmitte.

28 nye smittede er to over ukesnittet, men tre under snittet de siste to ukene.

1.069 personer testet seg i Bergen søndag.

