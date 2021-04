Mann knivstukket på åpen gate i Oslo – alvorlig skadd

innenriks

Hendelsen skjedde i Ålesundgata på Bjølsen.

– Vi fikk melding klokken 5.18, en mann er knivstukket, tilstanden er alvorlig. Han er kjørt til sykehus med ambulanse. En gjerningsperson har løpt fra stedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Flere politipatruljer var ute og lette etter gjerningsmannen i morgentimene mandag.

– Vi har fra et vitne fått en vag beskrivelse av gjerningspersonen. Det er en mann som er mørk i huden og har blå klær. Vi har mange ute og søker etter vedkommende nå, sier Stokkli.

Ved 7-tiden var mannen fortsatt ikke pågrepet, opplyser politiet til Avisa Oslo.

Til VG sier Stokkli at offeret har alvorlige, men ikke kritiske skader.

Politiet har sikret et åsted ute på gata. De antar at det er en relasjon mellom offeret og gjerningsmannen, og sier det ikke er noe som tyder på at det var et vilkårlig angrep.

– Det framstår som om det er en relasjon mellom de to. Vi jobber nå med avhør av vitner og åstedsundersøkelser på stedet, sier han.