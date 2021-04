innenriks

– Retten må vektlegge at drapet er gjort for å skjule en annen forbrytelse, det grove ranet. Det er også skjerpende at drapet er begått av flere i fellesskap, sa aktor Morten Formo i retten, ifølge Fædrelandsvennen.

Han la ned påstand om fengsel i 17 år for 46-åringen og 18 års fengsel for 55-åringen som er tiltalt for både drap og grovt ran.

Den tredje tiltalte, en 36-åring, er kun tiltalt for grovt ran. Aktor ba retten dømme 36-åringen til ni års fengsel for sin rolle i saken.

