Steen: Oslo trenger flere vaksiner

– Jeg forventer at det ved utgangen av denne uken gjenstår å vaksinere rundt 100.000 Oslo-innbyggere over 45 år. Vi kunne dekket opp alle disse vaksinasjonene dersom man hadde satte opp én uke av vaksineleveransene til Norge til Oslo.

Det sa helsebyråd Robert Steen på tirsdagens pressekonferanse.

– Den eneste veien ut av pandemien er vaksine. Oslo trenger flere. Inntil vi får det, må vi fortsette å følge smittevernreglene. De blir noe mindre inngripende enn det de har vært det siste halvåret. Det er vi veldig glade for. Det har Oslos innbyggere gjort seg fortjent til.

– Det går framover, men det går fortsatt sakte. Snart har en av fire innbyggere i Oslo fått sin første vaksine, sa han.

Han sa i tillegg at rundt 20.000 Oslo-borgere får sin første vaksinedose denne uken. Neste uke får Oslo 26.000 doser. Over halvparten av disse dosene går til å fullvaksinere innbyggere med dose to. Da vil rundt 10.000 innbyggere få sin første dose.

