Elleve nye smittede i Lindesnes

De smittede er en jente og en gutt under 10 år, en gutt under 20 år, to kvinner og en mann i 20-årene, to menn i 30-årene og en kvinne og to menn i 40-årene, skriver Lindesnes.

Det er seks flere enn dagen før.

Ifølge kommunen skal alle de smittede være kjente nærkontakter, og var derfor allerede i karantene da smitten ble påvist.

En av de smittede er ansatt på Mandal sykehjem der en koronasmittet ansatt døde mandag, og en beboer natt til onsdag.

Tirsdag forlenget kommunen de lokale anbefalingene om å begrense sosial kontakt, til og med søndag 2. mai. Dette innebærer en svært omfattende nedstenging av offentlige tilbud.

