Norwegian med milliardunderskudd i første kvartal

– Kvartalsresultatet viser tydelig at vi har stått i krevende forhold de siste tre månedene. Til tross for dette, ser vi nå fremover mot et positivt utfall av examiner-prosessen og rekonstruksjonen, samtidig som vi skal gjennomføre en kapitalinnhenting. Samlet vil dette sikre Norwegian en stabil og bærekraftig finansiell struktur, sier finansdirektør Geir Karlsen i en pressemelding.

Norwegian har vært gjennom en hestekur av de sjeldne de siste månedene i kampen for unngå konkurs. Flyparken skal ned til 50 fly, og alle langdistanseruter skal vekk.

I samme kvartal i fjor var resultatet drøyt 3,3 milliarder kroner i underskudd før skatt. Omsetningen var da 6,5 milliarder kroner, mens den i første kvartal i år endte på 225,3 millioner kroner.

