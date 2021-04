Siktet etter Frogner-drapet vil ikke stille i avhør

innenriks

Etter pågripelsen onsdag sa advokat Ole Petter Drevland at den siktede var sliten, men at han hadde samtykket til å la seg varetektsfengsle. Han hadde da ikke tatt stilling til selve skyldspørsmålet etter drapet på kvinnen i 50-årene om formiddagen.

Torsdag hadde 39-åringen fremdeles ikke latt seg avhøre av politiet., opplyser Drevland til NTB.

– Han er mentalt sliten og er ikke klar for å forklare seg om så alvorlige forhold. Et avhør av ham kan være helt avgjørende for utfallet av saken – og da må han være klar først, utdyper Drevland overfor VG.

Kontorforretning

Mannen har imidlertid godtatt politiets krav om varetekt. Oslo politidistrikt opplyste torsdag formiddag at spørsmålet om varetekt blir behandlet som såkalt kontorforretning av Oslo tingrett.

Det innebærer at det ikke var noe fysisk oppmøte i tingretten.

Politiet vil kommentere saken senere i ettermiddag når fengslingsspørsmålet er avgjort.

Den dreptes etterlatte hadde torsdag fått oppnevnt advokat Ida Andenæs som bistandsforsvarer i tiden som kommer.

Skiftesamling

Politiet mener at drapet ikke fremstår tilfeldig. Drapsofferet og den siktede mannen har vært involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016. I desember i fjor ble 39-åringen dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning, samt 900.000 kroner i sakskostnader.

Dommen var imidlertid anket og skulle etter planen opp for lagmannsretten til neste år.

Torsdag skulle det etter planen være skiftesamling i boet etter selskapet den drapssiktede opprettet i forbindelse med oppdraget om å lede oppussingen av en kostbar leilighet og en omfattende ombygging av en eksklusiv enebolig på Oslos vestkant som den nå drepte kvinnen og hennes avdøde ektemann eide.

– Flere faktorer

Ifølge innstillingen fra bobestyreren, som var datert onsdag, skyldtes kravet om tvangsoppløsning at selskapet manglet revisor. I beskrivelsen av selskapet står det at den nå drepte kvinnen hadde et krav på 5 millioner mot selskapet og den siktede personlig.

Advokat Per Conradi Andersen, som har bistått 39-åringen i den sivile rettsprosessen etter byggeprosjektet, sier til NTB at klienten var innstilt på å finne en løsning og få begjæringen om tvangsoppløsning omgjort.

– Jeg tror ikke denne saken er utløsende for hva som er skjedd. Det er flere faktorer i hans liv som har gjort tilværelsen vanskelig for ham, uten at jeg kan gå inn på hva det er, sier Conradi Andersen til NTB.

Den siktede bor med familie i en stor enebolig på Jar i Oslo. Politiet foretok onsdag ranssaking på adressen. Ifølge Conradi Andersen ville den drapssiktede mannen ikke risikert å gå personlig konkurs selv om han skulle gå på et nytt nederlag i erstatningssaken etter byggekonflikten.

