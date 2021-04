Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo

innenriks

– En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo kommune ikke skal tape i konkurransen med privat sektor. Det er synd at kommunen ikke innser det, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne, i en pressemelding.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om en klar reallønnsvekst, og at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass.

– Ansatte i Oslo kommune har nedlagt en formidabel innsats i pandemien i helsetjenesten, i skolesektoren og ved å opprettholde de kommunale tjenestene fra hjemmekontoret. Samtidig sliter Oslo med å beholde høyt utdannede over tid. Dette må kommunen anerkjenne i oppgjøret, sier Graff.

Oppgjøret går nå til mekling, med frist onsdag 26. mai klokken 24.

