16-åring tiltalt for terrorplanlegging

innenriks

16-åringen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen 5. februar, og har hele tiden nektet straffskyld. 18. mai må han møte i Oslo tingrett. Det er satt av 21 dager i retten til saken mot ham.

Det er statsadvokat Marit Formo som har tatt ut tiltalen etter straffelovens paragraf 131, tredje ledd.

– Jeg mener at PST avverget et mulig terrorangrep i Norge ved å pågripe tiltalte. Det var helt nødvendig å gjøre det for å få avverget det, sier statsadvokat Marit Formo til Nettavisen, som først omtalte saken.

– Hadde konkrete terrorplaner

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener gutten hadde konkrete terrorplaner i Norge og forberedte disse. Ifølge aktoratet har 16-åringen gjennomført en rekke forberedelser.

Han skal blant ha tatt et nettkurs i hvordan lage eksplosiver av lett tilgjengelige materialer, skriver NRK. PST mener gutten planla å forgifte tilfeldige nordmenn.

Da han ble pågrepet fant PST også stoff som ifølge statsadvokaten ble laget etter oppskrift fra en brukermanual for å lage eksplosiver av lett tilgjengelige materialer. Den ble funnet på mobilen hans.

Avla IS-ed

PST har kartlagt at den unge gutten har gjort en rekke søk på nettet de mener også kan nyttes til terrorplanlegging. Søkeordene inkluderer «kjempes mot», «vantro» og «himmelens belønning til martyrene», ifølge tiltalen.

Ifølge Dagbladet skal han ha avlagt en IS-ed for å få tilgang til en IS-relatert gruppe i sosiale medier.

I eden skal han ha sverget «ved guds navn om at han støtter den Islamske Stat, og at han ikke hadde til hensikt å angi kanalene eller gruppene eller gjøre noe som helst mot gruppene», skriver avisen.

– Avviser planer om terror

16-åringen, som snakker dårlig norsk, har ikke villet la seg avhøre av PST. Hans forsvarer avviser at hans klient hadde terrorplaner.

– Det er tale om et barn som etter vårt syn ikke hadde tenkt å gjennomføre noen terrorhandling. Vi mener det derfor ikke kan konstateres at mulig terrorangrep er blitt avverget, skriver advokat Andreas Berg Fevang i en SMS til NTB sent fredag kveld.

(©NTB)