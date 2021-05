Mann pekte pistollignende gjenstand mot personer på Sørenga i Oslo

innenriks

– Innringer forteller om en ung mann som var sammen med flere andre unge menn. Den ene tar fram en pistol fra en sekk, og peker den litt rundt seg. Så forsvinner hele gjengen på elsparkesykler, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB like etter klokken 18.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 17.30.

Det har ikke vært noe klammeri eller slagsmål i forkant av dette, etter det politiet har fått opplysninger om.

– Selve handlingen, med å ta fram en pistol og peke rundt seg, oppfattes selvsagt som truende. Det har ikke vært enkeltindivider som er plukket ut og truet, men mer at pistolen ble pekt litt rundt i forskjellige retninger, sier Gulbrandsen.

Det er vanskelig for operasjonslederen å anslå sannsynligheten for at våpenet var ekte, eller om det var et slags lekevåpen.

Politiet er i området for å søke etter folk som passer den begrensede beskrivelsen de har mottatt, og å snakke med folk.

