Go-Ahead tror ikke de når passasjermålet sitt

innenriks

Det skriver selskapet i en skriftlig henvendelse til Statsministerens kontor (SMK), melder Aftenposten. Togselskapet mener at koronapandemien er årsaken, og de ber om et møte for å diskutere hvordan selskapet kan innrette et best mulig jernbanetilbud for resten av kontraktsperioden.

Go-Ahead skulle drive billigere, ved blant annet å rekruttere 280.000 nye passasjerer på Sørlandsbanen og 500.000 på Jærbanen de fem første årene, ifølge avisa. Selskapet har skrevet en kontrakt med Jernbanedirektoratet som innebærer at de skal redusere prisen på statens årlige kjøp av togtjenester fra 486 millioner til 150 millioner, for Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Nå frykter Go-Ahead at nedgangen i passasjerer også vil fortsette etter pandemien og gjenåpning av samfunnet.

(©NTB)