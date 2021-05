Kronprinsfamilien stiller i Askers 17. mai-tog på Minecraft

innenriks

Dermed blir kronprinsfamilien gjenskapt som avatarer på trappen utenfor Skaugum, og kan sees når det digitale toget passerer, skriver Budstikka.

For spillere fra Asker starter toget klokken 9.30 og varer cirka et kvarter, men ifølge avisen går mange tog hele tiden og feiringen varer hele dagen.

På gruppens arrangement på Facebook var 20.000 påmeldt allerede før helgen. 17. mai i fjor var 9.000 innom det digitale toget i løpet av dagen.

– Vi i 17. mai-komiteen oppfordrer til alternative måter å feire 17. mai på i år også, og da er jeg veldig glad for at det er noe å by på som forhåpentligvis mange barn og unge, og sikkert mange voksne, kan synes er gøy, sier Asker-ordfører Lene Conradi (H) til avisen.

