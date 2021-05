Relasjon mellom offer og drapssiktet kvinne i Halden

innenriks

Politiet ble varslet av AMK ved 22-tiden mandag kveld etter at en person var kommet alvorlig til skade i en leilighet i et lite borettslag i sentrum av Halden. Det ble satt i verk livreddende tiltak, men klokken 23 ble offeret erklært død på stedet.

– En kvinne i 40-årene er siktet etter hendelsen og vil bli avhørt i løpet av dagen. Vi kan opplyse om at det var en relasjon mellom den siktede og den som er drept, men vil foreløpig ikke utdype noe rundt dette, sier påtaleansvarlig Anders Svarholt i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier at politiet har kontroll på et våpen de mener ble brukt da drapet skjedde.

Rop om hjelp

Naboer i området rundt leiligheten der drapet skjedde forteller at det var bråk og rop om hjelp mandag kveld.

– Det var tre desperate rop om hjelp, og det var helt tydelig at noe alvorlig var i ferd med å skje. Det hørtes ut som det sto om liv og død, sa Natasha Hammerø til Halden Arbeiderblad tirsdag morgen.

De tekniske undersøkelsene på åstedet var stort sett ferdige tirsdag formiddag, men den taktiske etterforskningen pågikk da for fullt. Den siktede kvinnen har fått oppnevnt en forsvarer, advokat Kristin Morch, som vil bistå henne under det kommende avhøret.

Sakkyndig

– Under avhøret vil også en rettsoppnevnt sakkyndig være til stede for å foreta en prejudisiell observasjon av den siktede. Vi er foreløpig ikke av den oppfatning at siktede var utilregnelig eller noe, men siden dette er slik en alvorlig sak, gjøres en slik observasjon rutinemessig, sier Svarholt.

Alle pårørende til de involverte partene var tirsdag morgen varslet, men politiet var likevel tilbakeholdne med å gi utdypende opplysninger om offeret og et vitne som var til stede i leiligheten da drapet skjedde.

– Foreløpig må vi beskytte etterforskningen noe og avvente hva den siktede kvinnen sier i avhør. Offeret vil også bli obdusert i dag eller i morgen, sier Svarholt.