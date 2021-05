123 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Smittetallene er fortsatt høyest i Bjerke bydel. Der ligger smittetrykket nå på 449 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert ni nye smittede i bydelen siste døgn.

Grünerløkka bydel er nå oppe på andreplass med et smittetrykk på 380, mens Stovner bydel, som lenge hadde mest smitte i Oslo, er nå nede på tredjeplass med 360 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Ullern bydel har de laveste smittetallene med 72 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her ble det kun registrert én ny smittet person det siste døgnet.

Totalt er 34.113 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

