Innreiserestriksjonene forlenges til 24. mai

– Selv om vi ser at smitten har nedadgående kurve i Norge, sørger den alvorlige smittesituasjonen i verden rundt oss for at vi inntil videre må ha strenge innreiserestriksjoner. Vi forlenger nå til 24. mai. Innreiserestriksjonene gjelder inntil videre og vil avvikles i tråd med regjeringens plan for gjenåpning, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Regjeringen følger utviklingen i verden tett og vil hele tiden sørge for å ha innreiserestriksjoner som er tilpasset situasjonen. Ingen ønsker å ha strenge innreisetiltak lenger enn nødvendig, sier hun videre.

