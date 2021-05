Korpsene i Oslo får spille på 17. mai

innenriks

Det sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han onsdag kunngjorde hvilke smittevernregler som skal gjelde for hovedstaden på nasjonaldagen. Selv om smittetallene er på vei ned, frykter byrådet at en for rask gjenåpning vil føre til en ny nedstenging.

Derfor blir det ingen stor gjenåpning i forbindelse med 17. mai.

– Vi vet at korpsene strekker seg langt og øver under vanskelige forhold for å forberede seg så bra de kan. Det skal dere ha stor takk for. Selv om oppladningen blir langt fra optimal, er vi mange som gleder oss skikkelig til å høre dere rundt i gatene våre på 17. mai, sa Johansen.

Byrådslederen minner om at det er lov å samle maksimalt ti personer innendørs 17. mai – som andre dager – så lenge man kan holde god avstand.

Oslorussen har skjøvet på sin feiring av hensyn til smittevernet. Raymond Johansen ber russen innstendig om å følge Folkehelseinstituttets egne råd for russen.

– Så må russen følge de samme reglene som gjelder for alle andre, og det har jeg stor tro på at oslorussen vil gjøre, sier Johansen.

