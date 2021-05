Solberg: Vil ta lenger tid med vaksinesertifikat utenfor Europa

innenriks

Statsministeren sier til NTB at hun tror den europeiske vaksinesertifikatmodellen vil bli en form for standard, og vil bli brukt også utenfor EU og Europa. Det er også aktuelt for Norge å anerkjenne sertifikater utenfor Europa.

– Det viktigste er at det er verifiserbart for oss, sier Solberg til NTB.

Der ligger imidlertid en utfordring. Selv industrialiserte land som USA har en langt mindre grad av digitaliserte helseopplysninger enn Norge.

– Det vil nok ta lengre tid å etablere et slikt system, og det kan bli behov for andre løsninger utenfor EU, sier statsministeren.

(©NTB)