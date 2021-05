SV og Rødt: Pinlig at Norge ikke ville dele vaksineoppskrift med verden

innenriks

Nå går det mot at det blir gitt unntak fra patentbeskyttelsen, slik at fattige land selv kan produsere vaksiner. Det skjer etter at USA gikk inn for en slik plan.

Norge leder Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og har vært et av landene som har stemt mot fattige lands ønske om at vaksineoppskriften skulle deles fritt.

«Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi», sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i et skriftlig svar til Rødt-leder Bjørnar Moxnes 19. april.

Sammen med SV og Senterpartiet har Rødt kjempet for et slikt patentunntak i Stortinget. Regjeringen advarte i et svar til SV-leder Audun Lysbakken i november mot at et slikt patentunntak vil kunne skade utviklingen av vaksiner og andre legemidler.

– Pinlig av regjeringen

– Det er fantastisk at USA snur og vil gå inn for at vaksineoppskriftene deles med fattige land, sier SV-leder Audun Lysbakken og legger til at det betyr at mer vaksine kan produseres av fattige land selv.

– Norge har spilt en pinlig rolle i denne saken. Regjeringen har stilt seg på legemiddelselskapenes side i stedet for å støtte fattige land, sier Lysbakken.

Han legger til at også Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har spilt en rolle.

– Det må være en alvorlig tankevekker for regjeringen, Frp og Ap at de to ganger har sagt nei til at Norge skulle gå inn for å oppheve patenter. De er nå forbigått av Biden og USA når det gjelder å vise internasjonal solidaritet, sier Lysbakken.

Undring og glede i Rødt

I Rødt reagerer man med undring og glede på Søreides snuoperasjon. De viser til et sitat Søreide ga til NTB etter at USAs holdning ble kjent, der hun sa at det var bra at USA hadde endret holdning.

– Jeg kunne ha påpekt at Søreides reaksjon på USAs endrede politikk både er hyklersk og underdanig, men nå må vi fokusere på å få til endringer i et patentregime som tar liv hver dag, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er bra at regjeringen nå har snudd, og jeg forventer at regjeringa nå ikke bare støtter USAs forslag om patentfritak på covid-vaksiner, men også vårt forslag som nå er til behandling i Stortinget, om varige endringer i patentregimet for essensielle legemidler og vaksiner, sier Moxnes.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener regjeringen ikke kommer ut av dette med æren i behold.

– Når de nå snur, så gjør de det ved å springe i hælene på USA og EU framfor å våge å ha en selvstendig mening om saken. Nå er det avgjørende å få fortgang i arbeidet med å oppheve patenter. Det skulle Norge ha innsett for lenge siden, sier Arnstad.

Søreide: Feil å si Norge har snudd

Til tross for at regjeringen altså har advart mot lignende forslag, sa Søreide onsdag at Norge hele tiden har arbeidet for et kompromiss i WTO.

Torsdag skriver Søreide i en uttalelse til NTB at det er feil å si at Norge har snudd i spørsmålet om patentunntak.

– Det er feil at Norge har snudd i denne saken. Det opprinnelige forslaget til patentunntak var vidtrekkende. Vi var kritiske fordi det ikke nødvendigvis ville føre til økt vaksineproduksjon, sier Søreide.

– Norge har hele tiden arbeidet for et kompromiss i WTO som kan gi verden flere vaksiner. Det er godt nytt at USA nå vil engasjere seg i WTO for å bidra til dette. Forslaget deres vil kunne bli et mer presist og målrettet tiltak for å unngå at patenter er en mulig flaskehals, sier Søreide

Uenighet i WTO

Utenriksministeren sier at det var dyp uenighet i WTO om det opprinnelige forslaget til patentunntak fra Sør-Afrika og India.

– Norge oppfordret allerede i desember forslagsstillerne India og Sør-Afrika til å komme tilbake med et revidert forslag. Samtidig har vi understreket at begge sider må være villige til å justere standpunktene sine for å oppnå enighet, sier Søreide.

Hun viser til at Norge tok til orde for kompromiss i et møte i WTO onsdag.

– Nå skjer nettopp det Norge har tatt til orde for. India og Sør-Afrika har signalisert at de kommer med et revidert forslag, sier hun.

Leger Uten Grenser opplyser til Dagbladet at India og Sør-Afrikas representanter er sjokkert over Norges trenering i WTO. Søreide sier til NTB at hun opplever et godt samarbeid med India.

– I telefonsamtalen som jeg hadde med min indiske kollega på lørdag, uttrykte han takknemlighet for Norges støtte til India under den pågående krisen. Norge har langvarige og gode forbindelser til India, sier Søreide.

(©NTB)