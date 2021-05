Utfordringer for smittesporingsteamet i Skien – mange oppgir ikke nærkontakter

innenriks

– Smittesporerne er helt avhengige av at alle oppgir alle sine nærkontakter. Det å holde igjen informasjon når man er smittet, er straffbart. Det kan medføre at flere smittes, og at det blir vanskeligere å holde kontroll på smittespredningen, skrev Skien kommune i en pressemelding onsdag.

– Mange unge oppgir ikke nærkontakter, kanskje fordi det er skambelagt. Jeg vet ikke, svarer kommunikasjonssjef Anne Spånem i en mail til Telemarksavisa på spørsmål om hvorfor de ikke oppgir nærkontakter.

Etter økning i smittetallene de siste dagene strammer formannskapet i Skien inn på koronatiltakene, med forbud mot flere enn fem på besøk i private hjem.

(©NTB)