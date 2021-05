innenriks

– Vi vil få en oppgradert og flott scene i verdens vakreste by, men også anerkjennelsen av at vi har et statlig teater som ligger utenfor Oslo, sier statsminister Erna Solberg (H) i en digital pressebrifing fredag.

40 millioner kroner øremerkes i revidert statsbudsjett, som legges fram i neste uke.

– Dette er en stor dag for Bergen, men også for hele Kultur-Norge og for meg som kulturminister, sier Abid Raja (V).

