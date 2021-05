Anbefaler å avlyse alle arrangementer i Risør

innenriks

På sine hjemmesider skriver Risør kommune at de anbefaler at alle arrangementer denne helgen avlyses. Dette omfatter gudstjenester, kino og andre arrangementer der folk samles.

Årsaken er at smittesituasjonen i kommunen fortsatt er uavklart.

Kriseledelsen vil tidlig neste uke komme tilbake med råd for arrangementer framover.

Fredag ble det kjent at over 200 personer i Risør var i en eller annen form for karantene etter at en mann har testet positivt på koronaviruset. Det er tatt en rekke tester, men svarene foreligger ikke foreløpig.

Kommunen anser faren for flere smittetilfeller for stor etter dette tilfellet.

