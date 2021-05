Dobbelt så mye olje funnet på norsk sokkel i år

innenriks

Ifølge en rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er det så langt i år gjort fem nye funn på norsk sokkel som tilsvarer 201 millioner fat olje, skriver Stavanger Aftenblad.

Det tilsvarer over 110 milliarder kroner med dagens oljepris.

Rapporten viser at det i årets første kvartal er påbegynt åtte undersøkelsesbrønner og tre avgrensingsbrønner. Ni av brønnene er i Nordsjøen, én i Norskehavet og én i Barentshavet.

Direktør Ole Anders Skauby i Oljedirektoratet (OD) sier han opplever årets første kvartal som positivt. Han peker på at trenden om å lete i nærheten av eksisterende infrastruktur gjør små funn lønnsomme.

– Samtidig er vi i OD opptatt av at det utforskes i mindre kjente områder. Vi mener fremdeles at det finnes store ressurser på sokkelen. Vi er opptatt av at det må letes, sier han.

Ifølge rapporten er det så langt i år funnet nesten 32 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter som tilsvarer 201 millioner fat

I hele 2020 ble det til sammenligning funnet 77 millioner kubikkmeter olje.

