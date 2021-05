Mann stoppet i 191 km/t i 60-sone

innenriks

Det blir en stund til mannen kan sette seg bak rattet igjen, etter at UP målte mannens kjøretøy i over tre ganger lovlig hastighet i 60-sonen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Dette er livsfarlig kjøring. Ingen norske veier er dimensjonert for en slik hastighet. Det er jo enda verre at dette skjedde i en 60-sone, der det er gang- og sykkelsti like ved, sier operasjonsleder Toralv Skårland ved Sørvest politidistrikt til avisen.

Føreren ble avhørt av UP-patruljen på stedet og erkjente forholdet.

Operasjonslederen vil ikke forskuttere hva som skjer med den unge mannen, men ser ikke bort fra at saken kan havne i rettssystemet.

Ifølge Aftenbladet er retningslinjene at man mister lappen i tre år, dersom man blir målt til 142 km/t i 60-sone. Over det finnes det ikke offisielle retningslinjer.

