Listhaug ut mot innvandring og bistand

– Innvandrings- og integreringspolitikken har spilt fullstendig fallitt, sa Listhaug da hun søndag holdt sin første tale som leder for Fremskrittspartiet.

Et bevis er koronasmitten blant innvandrere, mener hun.

– Gjennom hele pandemien har smittetallene, spesielt i Oslo, vært holdt oppe av at enkelte innvandrergrupper ikke forholder seg til reglene vi alle er forpliktet til å følge, sa Listhaug i den 45 minutter lange talen.

I programmet som skal vedtas senere søndag, går Frp inn for å gjøre det vanskeligere for innvandrere å komme inn i Norge. Partiet vil fjerne muligheten til å søke asyl ved grensa og gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap.

Listhaug kritiserer bruken av begrepet «strukturell rasisme».

– Det er et begrep vi aldri har vært kjent med i Norge. For det er ikke sant. Norge er et av de frieste, beste landene i hele verden – for alle. Uavhengig av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, sa Listhaug.

Frp går i tillegg inn for å redusere bistandsbudsjettet til maks 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten.

– I vår nye program foreslår vi kraftige kutt i bistanden, men mer penger på å hjelpe flyktninger i nærområdene, sa Listhaug.

