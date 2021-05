Et stillas på tolv etasjer har rast i Bergen

innenriks

– Vi fikk melding om at et stillas hadde løsnet fra toppen av en boligblokk. Det hang ut og sto og svaiet da vi kom. Akkurat da vi var på vei for å se hvordan vi kunne sikre det, så falt deler av stillaset ned, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til Bergensavisen.

På Twitter skriver 110 Vest at det er snakk om en tre meter bred og tolv etasjer høy seksjon av stillaset som har rast. De jobber med å sikre resten av stillaset.

– Vi driver undersøkelser på stedet nå, men ingen av våre mannskaper ble skadd, og jeg tror heller ikke det var noen andre i nærheten da det falt ned, sier Drotningsvik.

Ifølge Yr kan det mandag kveld bli vindkast på 23–30 meter i sekundet i ytre og midtre strøk av Vestlandet sør for Stad.

«Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder og sjekk veimeldinger. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade», heter det i meldingen fra Yr.